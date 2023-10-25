В Крыму увеличились диверсии на железной дороге – как оккупанты усиливают защиту

Россияне ввели дополнительные меры безопасности на железной дороге в Крыму.

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики усиливают защиту железнодорожных поездов из-за постоянных диверсий на железнодорожных объектах.

Об этом сообщает движение сопротивления "АТЭШ".

По данным движения, "транспортная полиция" россиян ввела дополнительные меры безопасности в ряде городов и пунктов. Среди них Джанкой, Керчь, Феодосия и Симферополь.

Так, оккупанты мобилизуют дополнительный личный состав для сопровождения грузов и пассажирских поездов.

"Силы оперативного управления направлены на усиление мер безопасности, и даже в техническом секторе установлено постоянное дежурство оперативников", — говорится в сообщении.

Также на железнодорожной станции "Симферополь" введен усиленный режим несения службы с "особым вниманием" к контролю фото и видеозаписей.

В движении сопротивления обращают внимание, что ситуация обострилась из-за постоянных диверсий и попыток нарушения безопасности железнодорожных объектов, использующих войска РФ.

"Меры усиления безопасности свидетельствуют о серьезной обеспокоенности окупантов по безопасности железнодорожных перевозок и подчеркивают важность обеспечения стабильности и надежности транспортной инфраструктуры в данном регионе", — резюмируют партизаны.

Напомним, в ВМС ВСУ ответили, когда Крымский мост окончательно будет уничтожен.

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