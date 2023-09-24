В Крыму уверены, что после удара по штабу ЧФ, Керченский мост уничтожат окончательно – Чубаров

В оккупантов увеличиваются панические настроения после очередной атаки ВСУ по Крыму.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что после удара по штабу Черноморского флота в Крыму люди с пророссийской позицией начинают ставить требования к власти о системах противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Как рассказал Чубаров, гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при пожаре в штабе Черноморского флота все вокруг сгорело.

"Он говорит, что там была икона с изображением адмирала Ушакова, который причислен русской православной церковью к "лику святых". И якобы рама деревянная сгорела, но полотно, на котором изображено адмирала целое. Он хочет 15 октября провести крестный ход по всем населенных пунктах Севастополя", — сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Рефат Чубаров также добавил, что жители временно оккупированного Крыма даже прогнозируют, что будут новые атаки, а Керченский мост будет снесен.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат, рассказал, что ВСУ нанесли показательный удар по зданию штаба командования Черноморского флота России в Севастополе, где происходили определенные мероприятия у врага.

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