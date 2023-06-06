В Крыму уже начались проблемы с водой после подрыва Каховской ГЭС

В то же время, гауляйтер оккупированного полуострова уверяет, что запасов воды достаточно, и что угрозы затопления нет.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС в оккупированном Крыму уже начались проблемы с водоснабжением, в частности речь идет о Керчи.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Так, местные крымские паблики сообщили, что в Керчи уже появился график подвоза воды на 7 июня.

В то же время самопровозглашенный "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о риске обмеления Северокрымского канала, обеспечивающего пресной водой полуостров. Уже сейчас фиксируется значительное понижение уровня воды в канале.

Отметим, что дамба Каховской ГЭС обеспечивала уровень воды в Днепровском водохранилище для заполнения Северокрымского канала. Теперь канал останется без воды, то есть она совсем перестанет поступать на полуостров.

"Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северокрымский канал будет мелеть. Сейчас запасы воды в канале – около 40 миллионов кубометров", – заявил Аксенов.

Он также принялся убеждать, что питьевой воды в Крыму якобы предостаточно.

График подвоза воды в Керчь на 7 июня/Фото из Сети

Напомним, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня – станция полностью разрушена. Водой из Днепра затапливает населенные пункты Херсонщины, проводится эвакуация. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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