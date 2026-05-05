В Крыму внезапно отменили парад 9 мая: что пошло не так

Во временно оккупированном Крыму не будут проводить военный парад и другие массовые мероприятия ко Дню победы 9 мая. Соответствующее решение приняли оккупационные власти полуострова.

Об этом заявил назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, решение продиктовано соображениями безопасности.

«Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в республике Крым в этом году не планируется. Также не состоится организованное шествие Бессмертного полка. Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности», — отметил он.

Таким образом, оккупационные власти фактически отказались от традиционных пропагандистских мероприятий, которые раньше ежегодно проводились на полуострове.

Напомним, в ночь на 4 мая дроны атаковали Москву. Случилось это за несколько дней до парада на 9 Мая. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил инцидент. По его словам, беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской.

В то же время российское Минобороны отчиталось, что их ПВО якобы сбила 117 беспилотников над регионами РФ.

OSINT-аналитики канала Exilenova+ сообщили, что дрон типа FP-1 упал в 6 км от Кремля и всего в 3 километрах от здания Министерства обороны. Специалисты отмечают, что это первое зафиксированное присутствие украинских ударных БпЛА в непосредственной близости от Кремля за очень долгое время.

