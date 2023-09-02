В Крыму во время взрывов на складе с боеприпасами погибло много срочников — журналист

Журналист отметил, что гауляйтер Крыма заявлял, что никто не погиб.

Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что во время ударов по складам с боеприпасами в оккупированном Крыму погибли 10 солдат-срочников. Прошло больше месяца, однако их до сих пор не идентифицировали.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Денис Казанский обратил внимание на сообщение матери одного из срочников. Там говорилось, что она разыскивает своего сына, который "пропал без вести" после взрывов на складе с боеприпасами в оккупированном Крыму 22 июля 2023 года.

Как отмечается в сообщении, ее сын считается "пропавшим без вести". Такой статус имеют еще 9 срочников.

Украинский журналист отметил, что в тот же день гауляйтер Крыма Аксенов заявлял, что из-за взрыва складов с боеприпасами "потерь нет".

Напомним, российские оккупанты показали последствия "прилета" ракеты по своей базе во временно оккупированном городе Сватове Луганской области. На кадрах видны уничтоженные топливозаправщики.

Читайте также: