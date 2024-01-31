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В Крыму воздушная тревога – оккупанты закрыли мост

В Крыму воздушная тревога – оккупанты закрыли мост

В Крыму воздушная тревога – оккупанты закрыли мост

ПВО в районе Севастополя/Фото: Лачен пишет

На полуострове был объявлен сигнал опасности.

Во временно оккупированном Крыму днем 31 января раздается воздушная тревога.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Крым, привет. Работает ПВО врага в районе Севастополя", — рассказал он.

По его словам, оккупанты закрыли Крымский мост.

Так называемый "глава" оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные используют средства маскировки.

Напомним, в Украине 31 января второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога. Регионы "покраснели" из-за угрозы "Кинжалов".

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