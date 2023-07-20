В Крыму второй день гремят взрывы на складе боеприпасов: спутниковые фото

На снимках полигона со спутника видны следы пожаров, взрывов и дыма.

На востоке оккупированного Крыма 20 июля продолжается детонация на складе боеприпасов российских войск, которая началась накануне после пожара.

Об этом информируют местные и российские Телеграм-каналы.

Со ссылкой на МЧС России сообщается, что на 20 июля неподалеку от Старого Крыма "ситуация на военном полигоне стабилизируется, детонация происходит значительно реже".

Кроме того, в сети опубликованы спутниковые снимки американской компании Planet Labs, на которых зафиксирован полигон с уничтоженным складом боеприпасов в Кировском районе. На фото можно сравнить состояние территории полигона на 13 и 19 июля. На снимке за 19 июля заметны следы пожаров, взрывов и дыма.

Спутниковый снимок полигона в Крыму, где детонирует склад с боеприпасами/Фото: Planet Labs

Спутниковый снимок полигона в Крыму 19 июля, где детонирует склад с боеприпасами/Фото: Planet Labs

Напомним, рано утром 19 июля на востоке Крыма раздались несколько взрывов. Местные оккупационные "власти" заявили о пожаре на полигоне рядом с поселком Старый Крым, после которого там начали взрываться боеприпасы. Жителей четырех соседних сел (более 2200 человек) эвакуировали, была перекрыта трасса "Таврида".

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