В Крыму второй раз за день раздались взрывы: местные почувствовали взрывную волну

Звуки взрывов были слышны в Джанкойском, Советском и Нижнегорском районах.

В оккупированном Крыму во второй раз за 14 февраля раздались звуки взрывов. В частности, они были слышны в Джанкойском, Советском и Нижнегорском районах.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В Джанкойском районе в 11:03 (по московскому времени) был слышен взрыв. И после него прогремела серия небольших взрывов, рассказали местные жители.

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В опубликованных данных также указывается, что в Советском районе Крыма снова слышны взрывы. В домах от взрывной волны качалась дверь.

Местные жители рассказали, что пока нигде не видно поднимающихся в небо столбов дыма.

Эти же взрывы слышны и в Нижнегорском районе полуострова.

Напомним, утром 14 февраля в Черном море у берегов Крыма уже гремели взрывы. Впоследствии в ВСУ сообщили об уничтожении российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".

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