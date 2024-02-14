В Крыму второй раз за день раздались взрывы: местные почувствовали взрывную волну

Звуки взрывов были слышны в Джанкойском, Советском и Нижнегорском районах.
В оккупированном Крыму во второй раз за 14 февраля раздались звуки взрывов. В частности, они были слышны в Джанкойском, Советском и Нижнегорском районах.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
В Джанкойском районе в 11:03 (по московскому времени) был слышен взрыв. И после него прогремела серия небольших взрывов, рассказали местные жители.
В опубликованных данных также указывается, что в Советском районе Крыма снова слышны взрывы. В домах от взрывной волны качалась дверь.
Местные жители рассказали, что пока нигде не видно поднимающихся в небо столбов дыма.
Эти же взрывы слышны и в Нижнегорском районе полуострова.
Напомним, утром 14 февраля в Черном море у берегов Крыма уже гремели взрывы. Впоследствии в ВСУ сообщили об уничтожении российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".
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