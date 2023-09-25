В Крыму взорвали авто российского оккупанта — соцсети

Во временно оккупированном Джанкое неизвестные взорвали автомобиль российского военнослужащего. Никто не пострадал.

Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал Baza.

“В Джанкое взорван автомобиль военнослужащего. По предварительным данным, начальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась – вероятно, под авто сработало взрывное устройство”, – говорится в сообщении.

По словам источников, неизвестные прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" военнослужащего контактный заряд ... мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Днем 23 сентября бомба сдетонировала рядом с домом, где живет военный. Никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было”, — сообщает Telegram-канал.

По данным Baza, в результате взрыва никто не пострадал, в доме были выбиты стекла на первом этаже.



Напомним, 18 сентября в Подмосковье диверсанты проникли на аэродром, где стоят "самолеты судного дня", и взорвали суда. По прогнозам экспертов, таких случаев в РФ станет больше.

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