В Крыму взорвался склад боеприпасов: в ГУР показали "бавовну"

Во временно оккупированном Крыму случился взрыв на складе боеприпасов оккупантов.

В Казачьей бухте в Крыму, расположенной в 15 километрах от центра Севастополя, вечером 28 июля взорвался склад с боеприпасами оккупантов. Там дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ.

Видео опубликовала пресс-служба ГУР.

Как рассказали свидетели, в Казачьей бухте прогремели два взрыва, а впоследствии – звуки дальнейшей детонации боеприпасов. На место проехали несколько машин скорой помощи и полиции.

Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта оккупантов.

Напомним, оккупанты вдвое сократили группировку кораблей в Черном море.

В ГУР показали "бавовну" в Крыму на складе боеприпасов

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