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В Крыму Z-поклонники требуют наказания для женщины, которая слушала во всю громкость песню "Чернобаевка"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
443
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В Крыму Z-поклонники требуют наказания для женщины, которая слушала во всю громкость песню "Чернобаевка"

Фото/Telegram: Сопротивление Nации

Сторонники путинского режима призвали правоохранительные органы разобраться в ситуации.

В Крыму приспешники страны-агрессора требуют наказания для женщины, слушавшей в автомобиле песню "Чернобаевка". В частности, Z-сторонники инициировали обращение в правоохранительные органы.

Об этом пишут оккупационные Telegram-каналы.

Местные жители в знак недовольства распространили кадры с стоящей возле авто женщиной, из салона которой доносятся звуки песни "Чернобаевка" украинской группы "ДЕТИ Фристайла".

"Женщина, которая включила в полную громкость украинскую националистическую песню "Чернобаевка", в тексте которой одобряются действия ВСУ и содержатся призывы к убийствам российских солдат, попала на видео", – похвастались Z-пропагандисты.

Один из пропагандистских телеграмм-каналов назвал ее "дамочкой с очень плохим музыкальным вкусом".

"Учитывая тот факт, что украинская националистическая песня звучала в момент, когда автомобиль женщины находился на общественной парковке, многие пользователи соцсетей в комментариях отметили, что формально это публичное исполнение запрещенной песни и дискредитация ВС РФ, призвав правоохранительные органы разобраться в ситуации", – говорится в сообщении пропагандистов.

Речь идет о песне "Чернобаевка" группы "ДЕТИ Фристайла", из-за которой так подгорает у поклонников окупантов.

В Евпатории российские кафиры по всему побережью начали рыть окопы. Местные жители сетуют на то, что приближающийся сезон отдыха военные РФ срывают.

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Дата публикации
Просмотры
443
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