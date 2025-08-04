В Крыму зафиксированы серьезные потери авиации РФ: СБУ нанесли удар

Су-24 / © Сегодня

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Беспилотники Службы безопасности Украины ночью атаковали военную авиабазу "Саки" во временно оккупированном Крыму. Этот аэродром является ключевым логистическим и боевым узлом русских сил для операций в Черном море.

По данным СБУ, в результате спецоперации Центра специальных операций "А" был полностью уничтожен один многоцелевой истребитель Су-30СМ, еще один самолет этого типа поврежден.

Также поражены три бомбардировщика Су-24. Кроме того, удар дронами нанес ущерб составу авиационного вооружения, который располагался на территории базы.

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По предварительным оценкам, россия понесла значительные материальные потери. Стоимость одного истребителя Су-30СМ может достигать 35-50 миллионов долларов.

В Службе безопасности отмечают: такие удары имеют стратегическое значение, поскольку существенно ослабляют боевые возможности противника и демонстрируют, что российские военные объекты недоступны.

"Оккупанты должны помнить: они никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее ГУР Минобороны уничтожили истребитель СУ-27 на военном аэродроме в России.

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