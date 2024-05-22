В Крыму заметили оккупантов из Ленинградского военного округа – какая причина (фото)

В Джанкой прибыла очередная партия российских солдат.
Во временно оккупированном Джанкое в Крыму был замечены солдаты оккупационной армии РФ из Ленинградского военного округа.
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
"Вероятно, из-за больших потерь в районе украинского плацдарма в Крынках РФ вынуждена задействовать все возможные ресурсы для компенсации потерь в живой силе и технике", - говорится в сообщении.
Напомним, Рефат Чубаров рассказал, сколько в Крыму военных объектов россиян.
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