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В Крыму заметили оккупантов из Ленинградского военного округа – какая причина (фото)

В Крыму заметили оккупантов из Ленинградского военного округа – какая причина (фото)

Джанкой: оккупанты из Ленинградского военного округа РФ / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

В Джанкой прибыла очередная партия российских солдат.

Во временно оккупированном Джанкое в Крыму был замечены солдаты оккупационной армии РФ из Ленинградского военного округа.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Вероятно, из-за больших потерь в районе украинского плацдарма в Крынках РФ вынуждена задействовать все возможные ресурсы для компенсации потерь в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

Джанкой: оккупанты из Ленинградского военного округа РФ / © Telegram / Движение
Джанкой: оккупанты из Ленинградского военного округа РФ / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"
Джанкой: оккупанты из Ленинградского военного округа РФ / © Telegram / Движение
Джанкой: оккупанты из Ленинградского военного округа РФ / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"
Техника РФ в Джанкое / © Telegram / Движение
Техника РФ в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"
Техника РФ в Джанкое / © Telegram / Движение
Техника РФ в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, Рефат Чубаров рассказал, сколько в Крыму военных объектов россиян.

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