В Крыму затонул российский корабль "Тарантул": в ISW рассказали, кто к этому причастен

Украинские удары по временно оккупированному Крыму потопили российский корвет типа "Тарантул".

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

"Украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что украинские удары по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 года потопили российский корвет типа "Тарантул" вблизи Севастополя", — говорится в сообщении.

18 января партизанское движение "Атеш" сообщило об обнаружении затонувшего корвета типа "Тарантул" в Графской бухте Севастополя.

Согласно заявлениям российских и оккупационных властей Крыма, 29 и 30 декабря 2023 года российские военные якобы отразили удары украинских воздушных и морских дронов по Севастополю.

"Это подтверждение ранее неизвестного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, возможно, была успешнее, чем это было подтверждено открытыми источниками", — заявили аналитики ISW.

В Институте изучения войны также напомнили, что летом 2023 года украинские военные нанесли успешный удар по Черноморскому флоту России, что заставило оккупантов отвести корабли от основной базы в Севастополе.

Ранее сообщалось, что российское судно могли подбить несколько недель назад во время атаки морскими дронами на военные объекты окупантов в Крыму, рассказали координаторы подполья. Командование ВСУ пока не подтверждало уничтожение вражеского корабля типа "Тарантул".

Корабль "Тарантул" – это тип советских патрульных катеров. Проект разработан в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. В течение 1967-1989 годов в Ленинграде и Владивостоке было построено 137 единиц.

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