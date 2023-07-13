В Купянске бывшая должностница горсовета работала с оккупантами

Служба безопасности Украины задержала "начфина" бывшей оккупационной администрации Купянска. Задержанной оказалась бывшая чиновник горсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, задержанной оказалась бывшая чиновница Купянского городского совета, которая начала сотрудничать с российскими оккупантами сразу после полномасштабного вторжения. В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ.

"На этой должности коллаборантка вводила рублевую зону в регионе, а также — организовала финансирование расходов на нужды российских войск. После освобождения Купянская злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали. Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 ("Колаборационная деятельность") УК Украины. Злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", – рассказали в СБУ.

Напомним, что потери армии РФ перевалили за 236 тысяч.

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