В Купянске дрон окупантов атаковал полицейское авто: есть погибший и раненые

Оккупанты 31 августа атаковали дроном полицейскую машину в Купянске Харьковской области. В результате атаки один полицейский погиб, а двое получили ранения.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

В Купянске около 19:30 российский FPV-дрон нанес удар по служебному автомобилю с тремя полицейскими. Все правоохранители получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. В результате атаки погиб полицейский Александр Попович.

Погибший полицейский Александр Попович/Полиция Харьковской области

Александр Попович посвятил около 20 лет службе в органах внутренних дел. Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину он выполнял свои профессиональные обязанности и участвовал в гуманитарных миссиях в одном из наиболее опасных районов Харьковской области. Ему было 44 года. У него остались жена, сын, дочь и мать.

Напомним, в районе Ковеля во время конфликта между двумя правоохранителями 29-летний командир взвода застрелил 20-летнего лейтенанта полиции.

В Винницкой области двое мужчин напали на патрульных полицейских. 20-летний Максим Зарецкий погиб от огнестрельного ранения, а капитан Максим Шарапанский получил ранение.

Читайте также: