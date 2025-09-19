"В Купянске назревает катастрофа": Безуглая назвала угрозу

Разрушения в Купянске / © Associated Press

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая утверждает, что в Купянске назревает катастрофа и открывается путь для врага к повторной оккупации освобожденных территорий Харьковской области.

Об этом политик написала в своем телеграм-канале.

«В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас замалчивают на уровнях принятия решений. Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобожденных в 2022 году территорий Харьковщины», — говорится в заметке Безуглой.

К своему заявлению депутат добавила карту боевых действий от проекта Deep State, на которой зафиксировано продвижение российской армии в районе Купянска.

По данным аналитиков Deep State, Силы обороны Украины отбросили врага возле Владимировки. В то же время оккупанты продвинулись вблизи Шахово, Кондрашовки, Шандриголово, Зеленой Долины и Новоивановки.

Карта Deep State с продвижением россиян в районе Купянска / © Deepstatemap

Напомним, использование российскими войсками подземного трубопровода позволило им преодолеть более 10 км и накопить силы возле Купянска, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников. Этот неожиданный маневр позволил оккупантам сосредоточиться в лесу между селом Радьковка и Купянском. По словам обозревателя, враг кое-где уже успел закрепиться в самом Купянске. Мирошников считает, что украинскому командованию следует пересмотреть тактику и обсудить целесообразность удержания гарнизона на левом берегу реки Оскол.

В свою очередь в Центре противодействия дезинформации заявили, что по состоянию на 18 сентября российских войск в центре Купянска нет. Тяжелые бои за город продолжаются.