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В Купянске оккупанты ударили по домам: пострадали подростки и женщина — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Купянске оккупанты ударили по домам: пострадали подростки и женщина — фото

Последствия обстрела Купянска 22 октября / Фото: Офис генерального прокурора

В Купянске произошел "прилет" по жилым домам в результате атаки россиян.

Российские оккупационные войска утром в воскресенье, 22 октября, нанесли удар по Купянску Харьковской области, в результате атаки ранения получили три человека.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Так, оккупанты примерно в 7:00 обстреляли Купянск из артиллерии. Под вражеским ударом оказались жилые дома людей.

"В результате обстрела 15-летнюю девушку и женщину 63 лет госпитализировали в тяжелом состоянии, еще одного парня 17 лет — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Купянска 22 октября / ©
Последствия обстрела Купянска 22 октября
Последствия обстрела Купянска 22 октября / ©
Последствия обстрела Купянска 22 октября
Последствия обстрела Купянска 22 октября / ©
Последствия обстрела Купянска 22 октября
Последствия обстрела Купянска 22 октября / ©
Последствия обстрела Купянска 22 октября

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следственные полиции проводят первоочередные следственные действия и фиксируют очередное преступление РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский и "Новая почта" отреагировали на ракетный удар по терминалу компании в Харьковской области.

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Дата публикации
Просмотры
158
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