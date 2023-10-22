В Купянске оккупанты ударили по домам: пострадали подростки и женщина — фото

В Купянске произошел "прилет" по жилым домам в результате атаки россиян.

Российские оккупационные войска утром в воскресенье, 22 октября, нанесли удар по Купянску Харьковской области, в результате атаки ранения получили три человека.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Так, оккупанты примерно в 7:00 обстреляли Купянск из артиллерии. Под вражеским ударом оказались жилые дома людей.

"В результате обстрела 15-летнюю девушку и женщину 63 лет госпитализировали в тяжелом состоянии, еще одного парня 17 лет — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Купянска 22 октября

Последствия обстрела Купянска 22 октября

Последствия обстрела Купянска 22 октября

Последствия обстрела Купянска 22 октября

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следственные полиции проводят первоочередные следственные действия и фиксируют очередное преступление РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский и "Новая почта" отреагировали на ракетный удар по терминалу компании в Харьковской области.

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