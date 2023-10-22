В Купянске оккупанты ударили по домам: пострадали подростки и женщина — фото

В Купянске произошел "прилет" по жилым домам в результате атаки россиян.
Российские оккупационные войска утром в воскресенье, 22 октября, нанесли удар по Купянску Харьковской области, в результате атаки ранения получили три человека.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Так, оккупанты примерно в 7:00 обстреляли Купянск из артиллерии. Под вражеским ударом оказались жилые дома людей.
"В результате обстрела 15-летнюю девушку и женщину 63 лет госпитализировали в тяжелом состоянии, еще одного парня 17 лет — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры и следственные полиции проводят первоочередные следственные действия и фиксируют очередное преступление РФ.
Напомним, президент Владимир Зеленский и "Новая почта" отреагировали на ракетный удар по терминалу компании в Харьковской области.
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