В Купянске продолжаются ожесточенные бои: ситуация сложная, о полном контроле говорить рано — обозреватель

Купянск / © Associated Press

Реклама

В районе Купянска продолжаются тяжелые бои .

По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, украинским подразделениям удалось вернуть под контроль часть застройки в городе, однако говорить о полном контроле над ситуацией пока нельзя.

«Да, удалось отразить некоторую часть застройки в городе. Но полного контроля ни над городом, ни над ситуацией в целом нет. Ясно одно – бои продолжаются и далеко ничего еще не решено», – отметил Мирошников.

Реклама

Он также подчеркнул, что данные о количестве оставшихся в городе российских военных занижены: “Там не "60 российских военных остается" — а несколько больше, мягко говоря”

Обозреватель выразил обеспокоенность тем, что до президента могут доходить неточные или смягченные отчеты по ситуации на фронте:

«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь».

Ситуация на Купянском направлении остается динамичной. Бои продолжаются, стороны стараются улучшить свои позиции.

Напомним, в ВСУ предупредили о растущей угрозе FPV-дронов врага , что усложняет логистику и может привести к тяжелым боям.

Реклама

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным Осман сообщил о серьезных проблемах на Лиманском направлении.