Дата публикации
-
Категория
Война
Количество просмотров
- 34
Время на прочтение
1 мин
В Купянске продолжаются ожесточенные бои: ситуация сложная, о полном контроле говорить рано — обозреватель
Ситуация в Купянске остается напряженной, несмотря на частичное продвижение украинских сил в пределах города.
В районе Купянска продолжаются тяжелые бои .
По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, украинским подразделениям удалось вернуть под контроль часть застройки в городе, однако говорить о полном контроле над ситуацией пока нельзя.
«Да, удалось отразить некоторую часть застройки в городе. Но полного контроля ни над городом, ни над ситуацией в целом нет. Ясно одно – бои продолжаются и далеко ничего еще не решено», – отметил Мирошников.
Он также подчеркнул, что данные о количестве оставшихся в городе российских военных занижены: “Там не "60 российских военных остается" — а несколько больше, мягко говоря”
Обозреватель выразил обеспокоенность тем, что до президента могут доходить неточные или смягченные отчеты по ситуации на фронте:
«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь».
Ситуация на Купянском направлении остается динамичной. Бои продолжаются, стороны стараются улучшить свои позиции.
Напомним, в ВСУ предупредили о растущей угрозе FPV-дронов врага , что усложняет логистику и может привести к тяжелым боям.
Украинский военный Станислав Бунятов с позывным Осман сообщил о серьезных проблемах на Лиманском направлении.