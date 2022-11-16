В Купянске во время эксгумации жертвы обстрелов оккупанты убили еще одну жительницу: женщине оторвало голову (фото)

Во время проведения следственных действий вражеский снаряд попал на территорию дома.

В среду, 16 ноября, прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали труп погибшей женщины в городе Купянске. Во время проведения следственных действий оккупанты открыли артиллерийский огонь.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

В сообщении говорится, что под постоянными обстрелами российской армии правоохранители продолжают документировать преступления страны-агрессора. На этот раз в городе Купянске они эксгумировали тело женщины, погибшей 15 сентября в результате артиллерийского обстрела врага.

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“В ходе следственных действий оккупанты начали обстреливать Купянск. Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица: ей оторвало голову”, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, получил осколочное ранение правоохранитель.

Напомним, в Харьковской области продолжается эксгумация тел погибших от рук российских оккупантов. В Купянском районе обнаружили тела четырех погибших.

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