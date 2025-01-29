В Купянске вражеский дрон попал рядам с авто "скорой": ранены медики

В Купянске вражеский дрон попал в авто "скорой". Пострадали три работника.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 29 января около 11:45 в г. Купянск вражеский беспилотник попал возле авто "скорой".

Ранения получили медицинский персонал Харьковской бригады экстренной медицинской помощи. Они находятся в городе на усилении и ехали по вызову.

"Водитель с ранениями госпитализирован в больницу. Врач и парамедикиня подверглись острой реакции на стресс", — отметили в Офисе.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Ранее речь шла о том, что кафиры ударили вражеским дроном с боеприпасом по гражданскому населению города Купянск. Ранен мужчина, ему пришлось ампутировать концовку.

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