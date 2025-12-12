- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 639
- Время на прочтение
- 1 мин
В Купянске ВСУ заблокировали россиян: что происходит на горячем направлении
Украинские бойцы продолжают обнаружение и уничтожение врага в центральной части города.
В результате успешной операции Сил Обороны была заблокированы россияне в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города.
Об этом сообщили в DeepState.
«Трудная и долгая операция продолжается, ведь российские анклавы еще находятся в центральной части города. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Москалевки и северо-западных окраин самого Купянска», — говорится в сообщении.
Силы Обороны продолжают обнаружение и уничтожение оккупантов уже в центральной части города. Операция продолжается.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что Силы обороны существенно улучшили свое тактическое положение в Купянске в Харьковской области.
Владимир Путин утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск. Президент Владимир Зеленский опроверг заявления Путина.