ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
639
Время на прочтение
1 мин

В Купянске ВСУ заблокировали россиян: что происходит на горячем направлении

Украинские бойцы продолжают обнаружение и уничтожение врага в центральной части города.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Купянск

Купянск / © Getty Images

В результате успешной операции Сил Обороны была заблокированы россияне в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города.

Об этом сообщили в DeepState.

«Трудная и долгая операция продолжается, ведь российские анклавы еще находятся в центральной части города. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Москалевки и северо-западных окраин самого Купянска», — говорится в сообщении.

Силы Обороны продолжают обнаружение и уничтожение оккупантов уже в центральной части города. Операция продолжается.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что Силы обороны существенно улучшили свое тактическое положение в Купянске в Харьковской области.

Владимир Путин утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск. Президент Владимир Зеленский опроверг заявления Путина.

Дата публикации
Количество просмотров
639
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie