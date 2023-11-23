В Купянском районе несколько семей скрываются от эвакуации: сколько детей там осталось

Люди скрываются на других улицах, поэтому полиция вынуждена совершать подворовой обход.

На Харьковщине из Купянского района, в части которого объявлена принудительная эвакуация, нужно вывезти еще четверых детей, однако семьи начали скрываться.

Об этом сообщил на брифинге начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает "Укринформ".

"Они уехали из своих мест постоянного проживания, но, по нашим данным, они продолжают находиться на Купянском направлении", – сказал он.

Синегубов отметил, что семьи согласились на выезд, но когда прибыли эвакуационные группы, семей не было дома. Люди переехали в пределах населенного пункта, скрываются на других улицах, поэтому полиция вынуждена совершать подворовый обход.

Начальник Харьковской ОВА выразил уверенность, что к концу недели семьи с детьми все-таки эвакуируют.

По состоянию на 18 ноября из Купянского района, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 66 населенных пунктов, оставалось вывезти 12 детей.

Напомним, на Купянском направлении оккупнаты не отказываются от попыток атаковать, а на Бахмутском направлении россияне собрали резервы и уже две недели атакуют, чтобы вернуть утраченные позиции.