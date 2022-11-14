В Курахово РФ повредила семь многоэтажек, в Бахмуте уничтожила Центр детей: ситуация в Донецкой области

Враг атаковал не менее пяти населенных пунктов в Донецкой области.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область. Так, под огнем россиян были Угледар, Павловка, Курахово, Селидово, Бахмут и окрестности Часовоярской и Светлодарской громад.

Об этом 14 ноября сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, на Волновахском направлении ночью проходили активные артобстрелы Угледара и Павловки – поврежден один дом, без пострадавших.

На Донецком направлении самые большие разрушения получило Курахово: в результате обстрелов повреждены семь многоэтажек, детсад и админздание, один человек получил ранения. Утром россияне обстреляли Селидово – попали возле агропромышленного объекта, последствия обстрела устанавливаются.

На Горловском направлении один человек получил ранения в Бахмуте. В городе полностью уничтожено помещение Центра детей и юношества, поврежден частный дом. Громко было также в окрестностях Часовоярской и Светлодарской громад – по предварительной информации, без жертв.

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Напомним, в Генштабе сообщили, что на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях россияне ведут наступательные действия. В то же время, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра и пытаются удержать временно захваченные территории.

В то же время в Луганской области ВСУ по состоянию на 14 ноября освободили от российских захватчиков уже 12 населенных пунктов.

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