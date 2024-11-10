В Курахово уже идут бои с группами окупантов — офицер ВСУ

Небольшие группы российских военных в количестве 2-3 человек почти сразу уничтожают.

Отдельные группы российских окупантов уже проникают на восточные окраины города Курахово Донецкой области, где с ними ведут бои украинские защитники.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алексом".

"Грустно осознавать, что бои уже идут фактически в самом Курахово", — написал он.

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По словам офицера ВСУ, небольшие группы российских окупантов в количестве 2-3 человек почти сразу уничтожают.

“Без особых успехов, закрепиться не могут. Однако если дальше так будет продолжаться – хорошего будет мало”, — подытожил “Алекс”.

Напомним, город Курахово Донецкой области может попасть в окружение российских оккупационных войск, наступающих с трех сторон.

Враг слишком близко! Еще и переходит на хитрость! Такого натиска еще не было!

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