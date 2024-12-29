В Кураховом ВСУ отошли из района многоэтажки, боевые действия переместились – журналист

В промзоне у Кураховской ТЭС остаются позиции украинских войск.
В Курахово бои за многоэтажки завершились.
Об этом сообщил в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.
Он уточнил, что украинские воины все же смогли надолго задержать там россиян. Теперь боевые действия фактически переместились на подходы к Кураховской ТЭС. На ее территорию уже заходили группы врага.
"Еще одна критическая точка на Кураховском направлении — район Дачного. Здесь враг силами ДРГ пытается прозондировать нашу оборону в самом селе, а передовыми силами закрепился на расстоянии 1,2 км до его окрестностей. Трасса на Константинополь уже фактически не используется для логистики. Это не единственный путь, который существует, но другие не менее опасны", – написал он.
Напомним, российская армия продолжает движение южнее Покровской и уже приближается к административным границам Донецкой области. В то же время военные аналитики говорят, что наступление возле Курахово начинает угасать.
Аналитики ISW считают, что в случае взятия Курахового армия РФ может попытаться пойти дальше на запад по трассе – на Запорожье.
Читайте также: