В курортной Затоке на мине подорвались люди: двое погибших и один раненый

Курортный сезон на Черном море – очень опасный. Поступило очередное предупреждение о взрыве на пляже. Есть погибшие и раненый.

В воскресенье, 14 августа, в курортной Затоке Белгород-Днестровского района Одесской области на пляже раздался мощный взрыв. Погибли два человека, еще один ранен.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесщина, Белгород-Днестровский район, Затока. Пляж. Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более подробная и уточненная информация будет предоставлена позже. Двое погибших, один ранен", — сообщил Братчук.

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что из-за войны курортный сезон в этом году не открывали ни на Азовском, ни на Черном морях. Черное море заминировано и мины периодически прибивает волнами к берегу. Людям советуют не купаться на пляжах из-за опасности, однако те не слушают и лезут в воду — уже несколько погибших в разных населенных пунктах на черноморском побережье.

Как работает разблокированный зерновой коридор по Черному морю / Одесса, Черноморск, Южный – ТСН

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