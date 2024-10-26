В Курщине российские солдаты получили жестокий приказ в отношении пленных

Россияне на этом направлении ведут активные штурмовые действия.

Российских военных в Курской области России подталкивают к военным преступлениям. Командование отдало приказ не брать пленных из числа украинских бойцов, проводящих здесь спецоперацию.

Об этом сообщила пресс-офицер 1-й отдельной танковой Сиверской бригады ВСУ Дина Вонг в эфире национального телемарафона.

По ее словам, россияне получили "прямой приказ не брать в плен украинских военных".

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Представитель бригады добавила, что россияне на этом направлении ведут активные штурмовые действия с применением бронетехники и пытаются накопить пехоту.

“Когда начинаются штурмовые действия, мы сразу отрабатываем по личному составу и технике противника. Каждая наша операция – это совокупность действий наших танкистов, артиллерии, операторов БПЛА", – сообщила Дина Вонг.

Ранее издание Forbes отметило, что смертная казнь девяти украинских операторов дронов в Курской области стала очередным подтверждением "эскалации кампании террора" со стороны российских войск. По данным украинских властей, с начала полномасштабной войны российские войска казнили более 100 сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Большинство из них – в 2024 году.

Напомним, по информации американского Института изучения войны (ISW), российские командиры, вероятно, поощряют или прямо приказывают совершать расстрелы украинских пленных.

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