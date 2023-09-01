В Курской области от российских самолетов осталось решето: чем был атакован аэродром (видео)

Авиабазу в Курской области атаковали дроны, начиненные поражающими из воздуха осколочными элементами — после взрыва остается решето.

Об этом на своей странице написал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Он добавил в свою публикацию фото со спутников. На них хорошо видно, как с аэродрома тягачами транспортируют российские два самолета.

“На фото видно, как тягачами тянут самолеты, которые выглядят снаружи целыми, но почему-то не могут летать. Похоже, что самолеты были повреждены специальными бомбами, начиненными поражающими элементами, как на видео. С виду цели, а по факту — решето”, — подчеркнул журналист.

курськ.mp4фВ Курской области от российских самолетов осталось решето

Напомним, что в России посетовали, что ВСУ атаковали спиртзавод.

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