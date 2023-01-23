В Курской и Белгородской областях РФ раздались взрывы: местные пишут о проблемах с электричеством

В РФ уже успели обвинить в обстрелах Украину.

В Курской и Белгородской областях России в понедельник, 23 января, раздались взрывы. Местные жалуются на проблемы с электроснабжением.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

В Курской области якобы из-за обстрелов повреждены электрические линии. Поэтому часть населенных пунктов осталась без электричества. Местные власти уже традиционно обвинили в обстрелах Украину.

Также 23 января местные сообщают о "хлопке" в Белгородской области. Администраторы телеграм-каналов уже успели успокоить россиян, что никаких попаданий не было.

Отметим, что часто российские ракеты или снаряды, запускаемые оккупационной армией по Украине, просто не долетают и падают на территории РФ. Государство-агрессор сразу начинает обвинять ВСУ в вымышленных "обстрелах".

Напомним, 14 января жители Курской и Белгородской областей России сообщили о громких звуках взрывов.

Ранее жительница Белгородской области обратилась к российскому диктатору Путину из-за "постоянных обстрелов" города Шебекино и Валуйского района. Россиянка не понимает, "за что их так, ведь они – это Россия, а не какой-то там Донбасс".

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