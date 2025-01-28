В Курской области бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили документы врага: фото

Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.

Бойцы Сил специальных операций провели зачистку вражеских позиций в Курской области. Они нанесли значительный урон противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в соцсетях.

Во время боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили семь оккупантов, еще 10 получили ранения.

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Также операторы 8-го полка ССО на вражеских позициях обнаружили и захватили:

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер "ДЛ-5";

тепловизионный прицел "1ПН139-1";

штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";

средства связи, которые могут содержать данные о передвижениях и планах врага.

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Кроме того, найдены документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Бойцы ССО захватили важные трофеи врага / Фото: Силы специальных операций ВСУ

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, сколько северокорейских солдат уже погибло в Курской области.

Напомним, в Курской области проходят бои, ВСУ контратакуют.

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