В Курской области бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили документы врага: фото

Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.
Бойцы Сил специальных операций провели зачистку вражеских позиций в Курской области. Они нанесли значительный урон противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага.
Об этом сообщает Командование сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в соцсетях.
Во время боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили семь оккупантов, еще 10 получили ранения.
Также операторы 8-го полка ССО на вражеских позициях обнаружили и захватили:
- средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер "ДЛ-5";
- тепловизионный прицел "1ПН139-1";
- штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";
- средства связи, которые могут содержать данные о передвижениях и планах врага.
Кроме того, найдены документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, сколько северокорейских солдат уже погибло в Курской области.
Напомним, в Курской области проходят бои, ВСУ контратакуют.
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