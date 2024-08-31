В Курской области десантники "затрофеили" семь российских танков

Некоторые захваченные танки имеют небольшой пробег и недавно изготовлены, но нуждаются в ремонте.

В Курской области бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады захватили новейший российский Т-90М, а также четыре Т-80 БВМ и два Т-72. С начала операции в этом регионе украинские десантники затрофеили семь российских танков.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Я всегда мечтал захватить российский танк", — поделился один из украинских десантников в видео, опубликованном бригадой.

Сообщается, что в первые дни боев в Курской области в окрестностях города Суджа удалось захватить несколько новых Т-80 БВМ. Офицер-танкист из Галицкой бригады отметил, что эти танки станут важным усилением для танковых подразделений львовских десантников в предстоящих боях с российскими войсками. Он также добавил, что некоторые из захваченных танков имеют небольшой пробег и недавно были изготовлены, однако нуждаются в ремонте.

Напомним, украинские военные в Луганской области получили новый трофей в виде модернизированной 152-мм самоходной гаубицы 2С19М2 МСТА-СМ2.

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