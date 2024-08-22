В Курской области ликвидирован кадыровский командир с позывным "Шустрый": фото

Силы обороны Украины ликвидировали военнослужащего ВС РФ, командира группы спецназовцев "Ахмат" Зелимхана Батукаева на псевдо "Шустрый".

Об этом сообщил ряд Telegram-каналов, в том числе полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Мы их пасли от самого Льгова Курской области. Это было эпически", – отметили украинские бойцы. Также они уточнили, что вместе с "Шустрым" было ликвидировано еще около 30 российских военных.

ВСУ уничтожили кадыровского командира с позывным «Шустрый»



Сегодня утром в Курской области РФ нанесен удар по пункту управления Ахмат. Уничтожены командир группы и 30 русских солдат pic.twitter.com/PwiQoylyCi — AB (@ABnewsReal) August 22, 2024

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Зелимхан "Шустрый" Батукаев – командир группы спецназовцев "Ахмат", 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа с РФ. Известно о нем немного. Он вел свой Telegram-канал, в котором публиковал обычные для кадыровцев "героические" ролики и цитаты своего кумира – генерал-майора Апти Алаудинова.

"Он действительно является одним из лучших генералов, отличный командир, грамотный и опытный. Благодаря ему личный состав остается максимально живым и здоровым на сколько это возможно", – писал о нем Батукаев.

"Шустрый" и генерал-майор Апти Алаудинов

Также известно, что в 2023 году Зелимхан Батукаев был награжден орденом Мужества. Как говорится в новости: "за смелые и решительные действия при выполнении воинского долга в условиях, связанных с риском для жизни".

На Курщине ликвидирован кадыровский командир с позывным "Шустрый" / Фото: Facebook/ Анатолій Штірліц

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент России Путин приказал своим войскам вытеснить украинских бойцов с Курщины до 1 октября, не снимая одновременно силы с ключевых участков на Донбассе.

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