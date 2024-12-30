В Курской области обстреляли Льгов: в СНБО говорят об ударе по войскам РФ

Руководство области уверяет, что не фиксирует последствия обстрелов.

Российская сторона сообщила об обстреле города Льгова в Курской области.

Как заявил и.о. губернатора региона Александр Хинштейн, информации о пострадавших или значительных разрушениях пока нет.

"Информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало", — отметил Хинштейн.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко заявил, что обстрел был направлен на скопление российских военных во Льгове.

"Во Льгове на Курщине несколько прилетело по скоплению российских военных", — пишет Коваленко.

Напомним, ГУР и ОСУВ "Таврия" отработали по штабу армии РФ. Уничтожены не менее 6 захватчиков.