В Курской области пехота КНДР целый день штурмовала украинские позиции: этим это закончилось

Россияне продолжали наступательные операции в рамках украинского выступления на Курщине.

В Курской области Силы специальных операций (ССО) Украины недавно отразили штурм северокорейской пехоты, который длился с утра до вечера.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На Курщине 13 января российская армия продолжала наступательные операции в рамках украинского выступления, но без подтвержденного продвижения.

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Российские военные блогеры заявляли о боях близ Погребков и Кругленького, возле Русского Поречного, возле Махновки.

В ССО Украины 13 января заявили, что недавно отбили на Курщине штурм северокорейской пехоты, продолжавшийся с утра до вечера.

В ISW также сообщили, что 13 января Мининстерство обороны России заявило о попытке атаки украинских беспилотников 11 января по компрессорной станции "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края. Станция является частью российско-турецкого газопровода "Турецкий поток".

В российском Минобороны утверждали, что войска РФ сбили все девять беспилотников, а упавшие обломки дрона повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. Утверждается, что этот удар не нарушил работу станции.

Аналитики Института изучения войны не наблюдали независимых отчетов о предполагаемом ударе.

К слову, сержант медицинской роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бондар сообщил, что действующие на Курском направлении бойцы из КНДР имеют высокий уровень подготовки.

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