В Курской области продолжаются бои: детали от ISW об операции на территории РФ

За прошедшие сутки, 13 февраля, продолжались бои на "украинском выступлении" в Курской области. Кроме того, украинские военные провели контратаки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

Отмечается, что по заявлениям одного "российского милблогера", что украинские силы контратаковали вблизи Куриловки, расположенной к югу от Суджи.

Кроме того, аналитики отмечают: так называемые российские милблогеры утверждали, что бои продолжаются к западу от Суджи возле Свердликова, а также юго-восточнее города — возле Черкасской Конопельки.

Курская область. Карта ISW.

Как сообщалось, жители Курской области сбегают в Украину после бомбардировок собственной армии. По данным СМИ, колонна двигалась по опасным дорогам с выключенными фарами, чтобы избежать возможных российских обстрелов.

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