В Курской области продолжаются бои, ВСУ захватили в плен россиян: детали от ISW

Украинские и русские военные продолжали бои на главном выступлении Украины в Курской области. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские источники утверждали, что армия РФ закрепила позиции у реки Псел, вошла в Плехово и якобы вытесняет украинские силы из Мартыновки. Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Аналитики сообщают, что 5 и 6 декабря ВСУ контратаковали в районе Новоивановки и Дарино. Кроме того, Украинское подразделение Сил специальных операций сообщило, что устроило засаду на взвод российской морской пехоты и уничтожило два российских БТРа, заставив российское военное командование перебросить 20 военнослужащих и три БТРа на недавно восстановленные украинские позиции.

Представитель украинской бригады, действовавшей на Курском направлении, сообщил, что им удалось захватить 11 российских военнопленных из состава штурмовой группы 11-й бригады НДС. Все они были недавно освобожденными пленными, пройдя всего несколько дней подготовки.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что армия РФ терпит немало потерь во время активного наступления на украинском Донбассе и Курской области. Впрочем, даже из-за колоссальных потерь ее наступление не остановится.

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