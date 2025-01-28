В Курской области проходят бои, ВСУ контратакуют: детали от ISW

За прошедшие сутки, 27 января, на украинском выступлении в Курской области РФ продолжались бои. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что Министерство обороны России заявило, что якобы их войска захватили Николаево-Дарино, расположенное северо-западнее Суджи. Впрочем, в ISW считают, что армия РФ, вероятно, захватила населенный пункт по состоянию на 21 января.

Отмечается, что бои продолжались у Косицы. В свою очередь, украинские силы контратаковали вблизи Николаево-Дарино 26 и 27 января.

Карта боев ISW.

Напомним, по информации Sky News, военные КНДР подрывают себя гранатами, чтобы не попасть в плен. Также, по всей вероятности, северокорейские войска временно отошли от линии фронта в России. Это произошло после того, как солдаты Северной Кореи понесли серьезные потери.

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