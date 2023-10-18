В Курской области РФ 18 дронов попали в военный лагерь у аэродрома "Халино" — СМИ

В России произошел налет дронов на военный лагерь в Курской области.

Дроны устроили "бавовну" в военном лагере у аэродрома "Халино" в Курской области РФ.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что беспилотники ударили по полевому лагерю россиян у села Постоялые Дворы, недалеко от военного аэродрома "Халино". Там размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

В настоящее время точное количество вражеских потерь уточняется, однако уже зафиксированы не менее 18 попаданий дронов по лагерю.

Напомним, в ночь на 18 октября 2023 года Минобороны РФ заявило, что якобы "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Там утверждают, что над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 "украинских" беспилотных летательных аппаратов.

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