В Курской области РФ произошел "хлопок" на электрической подстанции: загорелся трансформатор (видео)

"Хлопок" произошел в поселке Теткино и примыкающей к нему селе Попово-Лежачи.

В приграничном с Украиной поселке Теткино Курской области произошел "хлопок".

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, обвинив в обстрелах, как обычно, украинскую сторону.

По его словам, "хлопок" произошел у поселка Теткино и примыкающей к нему селе Попово-Лежачи.

Фото: Роман Старовойт

"Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены", — отметил российский губернатор.

Также он опубликовал видео инцидента, зафиксированное камерами наблюдения.

Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопку" на территории РФ. А военный эксперт Жданов объяснял почему россияне обстреливают свои города — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.

Напомним, что 12 октября в российском Белгороде прогремели взрывы. Жители зафиксировали на камеру, предположительно, пролет ракеты и звуки взрыва. А 11 октября в Белгородской области России вспыхнула электрическая подстанция.

За несколько дней до этого, 8 октября, в приграничном с Украиной городе Грайворон Белгородской области и окрестных селах произошел "хлопок".