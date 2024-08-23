В селе Малая Локня, в 14 километрах от украинской границы, российские военные превратили женскую исправительную колонию №11 в крепость и оказывают ожесточенное сопротивление ВСУ.

В Курской области РФ украинские военные штурмуют здание женской колонии.

Об этом сообщает BILD_Russian в Telegram.

"Во время своего продвижения в Курской области украинская армия вышла к женской колонии, за которую сейчас идут ожесточенные бои. В селе Малая Локня, в 14 километрах от украинской границы, российские военные превратили женскую исправительную колонию №11 в крепость и оказывают ожесточенное сопротивление ВСУ. Предположительно, в обороне учреждения участвуют даже охранники колонии", – говорится в сообщении.

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По данным издания, с 2011 года в колонии содержатся 203 осужденных преступницы, приговоренные к срокам от 10 до 20 лет лишения свободы. При этом несколько десятков российских солдат закрепились вокруг колонии, возвели баррикады и используют сторожевые вышки тюрьмы как огневые позиции, а массивные здания – как защиту от украинских атак.

Украинские военные, в свою очередь, обстреливают россиян из боевых машин пехоты Marder немецкого производства, а также атакуют беспилотниками сторожевую башню у входа в женскую колонию, пишет BILD_Russian.

Российские военные блогеры подтверждают, что Малая Локня была почти полностью окружена украинскими подразделениями, но внутри комплекса солдаты ВС РФ продолжают держать оборону. Минобороны РФ сообщает, что все атаки украинских войск на Малую Локню были отбиты.

Пока что неясно, сколько заключенных все еще содержится в женской колонии в Малой Локне.

Напомним, по оценкам аналитиков, враг стягивает на Курщину силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей.

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