В Курской области становится все горячее: какие территории контролируют ВСУ и чего ждать от Путина

В Курской области становится все жарче и жарче. ВСУ уже на подходе к АЭС. Россияне в панике, а Сырский впервые признал, что операция в РФ – дело рук украинских военных и даже озвучило, какую территорию уже контролируют ВСУ. Путин не сдержался, созвал окружение и сделал ряд заявлений.

Что на этот раз наговорил российский диктатора, как пропагандистские СМИ внезапно "переобулись", где наши Вооруженные Силы и какое мощное заявление сделал Зеленский — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

ВСУ приближаются к Курской АЭС?

В Курщине события развиваются со скоростью света. Военные ВСУ регулярно публикуют все новые видео с пачками пленных россиян и сообщают о новых населенных пунктах, над которыми ерефия потеряла контроль. Кстати, говорят, что один из самых свежих – Льгов. Но есть один нюанс – этот населенный пункт расположен в 15 километрах от той же Курской АЭС, за которую так боятся россияне.

ВСУ все больше расширяют Курскую операцию и переносят войну туда, откуда она пришла. В частности , главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграмме показал видео, как на ставке докладывает Зеленскому, сколько наши Вооруженные Силы контролируют территорий на эрефии.

Путин созвал совещание

Он собрал огромное совещание по поводу операции ВСУ на Курщине и сделал ряд заявлений. По его словам, "главная задача сейчас – выбить противника". После этого диктатор требует "обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной", а также "эффективную борьбу с украинскими ДРГ".

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Мощное заявление Зеленского

Смешно слушать Путина о войне с гражданским населением и о ядерном шантаже. Но все гораздо проще, прямо сейчас речь идет о справедливости, теперь война там, откуда пришла. И именно это может стать смертью для Путина и положить конец его "вечному правлению". В частности, мощное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметивший, что когда-то Курском для Путина все началось, Курском и закончится.

Мир поддерживает Украину

Мощное заявление сделал и сенатор-республиканец Линдси Грэм на встрече с президентом Зеленским. Он, кстати, признал, что на Западе никто не был предупрежден об операции ВСУ в Курской области и заметил, что гордится украинским руководством.

Россияне стягивают войска под Курск

В то же время следует понимать, что наступление – это всегда сложно, а Россия все же пытается сопротивляться. В частности, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в настоящее время в Курской области расширение неконтролируемой российскими войсками зоны замедлилось, поскольку оккупанты перебрасывают туда подкрепление.

Кроме того, тормозит продвижение украинских сил тот факт, что на пути все чаще стали встречаться населенные пункты, кроме рейдового контроля, требующие еще и зачистки от российских силовиков. По его информации, командование окупантов тянет сейчас в Курскую область подразделения практически по всем направлениям: ближайшее направление – Харьковское, оттуда тянут подразделения 138-й Отдельной мотострелковой бригады, а также 79-го и 272-го МСП. С Купянского направления, а именно из зоны ответственности ГВ "Запад" – по меньшей мере два батальона.

"Но все эти действия настолько неторопливы, что, пожалуй, когда это все подкрепление в полном составе прибудет в Курскую область, вполне может быть сформирована полноценная оборона неконтролируемых участков. Если, конечно, прибудут", — говорится в сообщении.

Россия потеряла 10-ю часть своей группировки под Курском?

Коваленко также отметил, что в Курской области продолжается процесс дистанционного поражения российских колонн и мест размещения личного состава. По неофициальным источникам, взято в плен от 300 до 1000 русских солдат. Эксперт говорит, что количественно российских войск в Курской области было немногим более 10 тысяч человек, и если данные о тысяче пленных подтвердятся, то только через неделю российские оккупанты потеряли в Курской области десятую часть своей группировки.

Между тем, о том, что будет сложно, но планы Украины могут выходить за пределы Курска, в интервью "Украинской правде" рассказал нардеп от "Голоса", полковник СБУ Роман Костенко, накануне 12 августа выложивший в сеть видео с территории РФ.

Костенко отметил, что, чтобы четко говорить о цели, нужно знать полный план операций.

"Чтобы постоянно проводить серьезные операции, ты должен думать о резервах. Можно прорвать фронт, и на этом у тебя войска закончились. Мы должны понимать, что у нас могут быть планы и дальше Курска. Но будет вопрос, насколько мы сможем это сделать, насколько враг даст нам это сделать", — говорится в сообщении.

Он сообщил, что сейчас россияне подтягивают свои войска. Они начинают применять артиллерию, кабы, "ланцеты". Поэтому, прогнозирует нардеп, украинским силам будет все сложнее продвигаться.

Напомним, в МВД оценили, что Украина будет делать с Курщиной.

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