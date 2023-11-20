В Курской области уничтожена радиотехническая позиция оккупантов — видео ГУР

В России были поражены радиолокационные станции оккупантов.
В Курской области РФ, вблизи населенного пункта Дмитриев, 18 ноября была обнаружена и повреждена радиотехническая позиция врага.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
По данным разведки, поражения потерпели две дорогостоящие российские радиолокационные станции ― РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э".
"Общие потери противника уточняются", – добавили в разведке.
Напомним, генерал-майор запаса СБУ об аварии на Запорожской АЭС.
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