В Курской области уничтожена радиотехническая позиция оккупантов — видео ГУР

В России были поражены радиолокационные станции оккупантов.

В Курской области РФ, вблизи населенного пункта Дмитриев, 18 ноября была обнаружена и повреждена радиотехническая позиция врага.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

По данным разведки, поражения потерпели две дорогостоящие российские радиолокационные станции ― РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э".

"Общие потери противника уточняются", – добавили в разведке.

Напомним, генерал-майор запаса СБУ об аварии на Запорожской АЭС.

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