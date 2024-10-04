В Курской области внезапно изменилась ситуация: детали

Украинские вооруженные силы удерживают свои позиции, которые им удалось занять во время наступления в Курской области. Впрочем, ситуация в этом регионе изменилась. В Курщине продолжается маневровая война.

Об этом рассказал секретарь парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко в эфире "Эспрессо".

"Происходит маневровая война, там даже нет сплошных линий обороны. И мы, и противник делаем попытки создать ситуацию, когда кто-то благодаря лучшему маневру окажется в выигрышной ситуации", — рассказал он.

Россияне подтянули более 40 тысяч личного состава, но украинские Силы обороны сохраняют инициативу по некоторым направлениям. Россияне пытаются удержать свои войска в направлении реки Сейм и строят там понтонные переправы, успешно разбиваемые бойцами ВСУ.

"Мы пытаемся российских солдат отрезать от наступления на Любимовку. Сказать, что у кого-то есть на 100% преимущество, нельзя. У нас нет уже такой активности в наступлении, которая была в начале. Но инициативу по некоторым направлениям мы еще сохраняем", — сказал Роман Костенко.

Как сообщали аналитики Института изучения войны, ВСУ продолжают операцию в Курской области. Кроме того, шли бои на "украинском плацдарме" в Курской области. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

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