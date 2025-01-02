В Курскую область опрокидывают новых солдат КНДР: детали от ГУР

В Курскую область перебрасывают новых военных КНДР для усиления российских позиций. Ведь северокорейские солдаты несут значительные потери.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, 31 декабря и 1 января группы солдат из северной Кореи перемещали на позиции в районах населенных пунктов Уланок, Афанасьевка и Черкасская Конопелька Курской области.

Отмечается, подразделения из КНДР продолжают нести потери в результате боевых действий. Впрочем, российские командиры низшего звена лгут высшему командованию о реальном количестве убитых и раненых.

"Боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно "обрабатывают" российско-армейской пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины", — говорится в сообщении.

Украинская разведка также зафиксировала случаи злоупотребления алкоголем среди северокорейских солдат в новогоднюю ночь. В том числе и тех, кто привлекается к боевым действиям.

Как сообщалось, в Пентагоне было заявлено об участии военных Северной Кореи в войне. В частности отмечается, что северокорейские силы понесут существенные потери.

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