В Курскую область опрокидывают новых солдат КНДР: детали от ГУР

Среди солдат Северной Кореи существенные потери.
В Курскую область перебрасывают новых военных КНДР для усиления российских позиций. Ведь северокорейские солдаты несут значительные потери.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
По данным разведки, 31 декабря и 1 января группы солдат из северной Кореи перемещали на позиции в районах населенных пунктов Уланок, Афанасьевка и Черкасская Конопелька Курской области.
Отмечается, подразделения из КНДР продолжают нести потери в результате боевых действий. Впрочем, российские командиры низшего звена лгут высшему командованию о реальном количестве убитых и раненых.
"Боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно "обрабатывают" российско-армейской пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины", — говорится в сообщении.
Украинская разведка также зафиксировала случаи злоупотребления алкоголем среди северокорейских солдат в новогоднюю ночь. В том числе и тех, кто привлекается к боевым действиям.
Как сообщалось, в Пентагоне было заявлено об участии военных Северной Кореи в войне. В частности отмечается, что северокорейские силы понесут существенные потери.
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