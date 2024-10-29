В Курскую область приехал "Штурмовой корпус" КНДР: что известно о северокорейских войсках

Военные КНДР, отправленные в Курскую область РФ, хорошо обучены и способны устраивать внезапные атаки.

По данным агентов разведки солдаты, присланные в Россию, принадлежали к силам специальных операций, в том числе из элитного 11 армейского корпуса Северной Кореи, который часто называют "Штурмовым корпусом", пишет The Washington Post.

Эти подразделения имеют лучшее оборудование, включая взрывчатые вещества, химические и биологические реагенты, самолеты, парашюты.

Подразделения спецназа КНДР насчитывают более 200 000 человек. Эти элитные подразделения хорошо обучены для атак на Южную Корею или защиты от внешних врагов.

В состав спецназовцев входят наземные, морские и воздушные силы, действующие в разведывательных, снайперских и диверсионных группах. Их обучают специальным навыкам, таким как угон ключевого персонала и совершение внезапных атак, чтобы застать врага врасплох.

Элитные войска "Штурмовой корпус" участвовали в некоторых из самых известных военных операций Северной Кореи за последние несколько десятилетий, включая рейд на Сеул в 1968 году, приведший к жертвам с двух сторон.

Штурмовой корпус достаточно ценен в Северной Корее. В государственных СМИ их часто позиционируют как сильнейших солдат.

Несмотря на то, что они являются одними из наиболее подготовленных войск Севера, эти солдаты, вероятно, столкнутся с трудностями, адаптируясь к современной войне, сказал Хюнс Ли, бывший военный и правозащитник, который учился в "Штурмовом корпусе".

По словам Хюнса, если северокорейские будут воевать против украинцев, то они столкнутся с передовыми технологиями, применяемыми ВСУ на фронте, с которыми спецназовцы КНДР не сталкивались раньше.

Бывший военный отметил, что для большинства этих солдат отправка в Россию станет первой встречей с боем и внешним миром. Он добавил, что спецназовцы являются "жертвами безжалостного соглашения между Ким Чен Ином и Путиным", и что "многие из них столкнулись с первым настоящим сражением, плохо оснащены и напуганы".

Ким Йол Су, старший эксперт по безопасности в Корейском институте военных дел в Сеуле, заметил, в Россию для поддержки элитных войск, вероятно, отправят инженерные подразделения, а также специалистов, которые помогут с материально-техническим обеспечением, поддержкой боеприпасов и транспортировкой.

Что известно о войсках КНДР в войне против Украины

Северная Корея участвует во вторжении России в Украину. Как сообщал 4 октября Kyiv Post, в результате ракетного удара по оккупированной территории Донбасса погибли 20 военных. Среди них были шесть военных из КНДР. Впоследствии, 12 октября, американское издание Washington Post сообщило, что несколько тысяч солдат КНДР проходят обучение в РФ и могут попасть на войну против Украины до конца года. На следующий день украинское партизанское движение "СРОК" ("Смерть российским оккупантам и коллаборантам") заявило, что его представители установили местонахождение военнослужащих КНДР на оккупированной части Донбасса.

Напомним, западные СМИ сообщили, что 5 тысяч солдат КНДР, вероятно, уже присоединились к 40-тысячной группировке ВС РФ в Курской области.

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