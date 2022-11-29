В квартирах 10-12 градусов: 18 тысяч жителей Ладыжина остаются без отопления

Чрезвычайная ситуация в городке Ладыжин в Винницкой области, где без отопления осталось 18 тысяч жителей, говорится в ТСН.

После ракетного обстрела россиянами Ладыжинской ТЭС произошла авария на теплосетях, сообщил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов. Единственная возможность обогреть квартиры горожан – электроприборы, но они не работают во время массовых обесточений.

В городе объявили чрезвычайную ситуацию военного характера. Мерзнут здесь сейчас 18 тыс человек, это преимущественно жители многоэтажек. В квартирах, говорят люди, температура десять – двенадцать градусов. Свет выключают как по всей стране, поэтому нагреть жилье электроприборами просто не успевают.

Тепло в батареях полностью исчезло в Ладыжине после последнего обстрела рашистами. 23 ноября несколько ракет попали в Ладыжинскую ТЭЦ и остановилась, говорят в мэрии. Положение критическое, потому военная администрация объявила чрезвычайную ситуацию военного характера. Сегодня в Ладыжине разворачивают оперативный штаб. Одно из рассматриваемых решений — расконсервировать старую газовую котельную, которая независима от станции.

"Сейчас проектанты рассчитывают мощность, я не готов сказать полностью ли она обеспечит теплом город, но какую-то определенную часть, или есть мнение что подавать тепло не высокой температуры", — отмечает заместитель городского головы Ладжина Павел Анущенко.

Однако для восстановления котельной нужно время и не менее 50 млн грн, говорят чиновники. Деньги сегодня хотят выделить на сессии городского совета. В городе уже развернули "пункты несокрушимости", которые расположены в школах и больницах — там говорят есть горячие напитки и возможность зарядить гаджеты.

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