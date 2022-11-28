В Ладыжине Винницкой области объявили о чрезвычайной ситуации военного характера: что произошло

В городе Ладыжине Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию военного характера. Из-за обстрела российскими террористами ТЭС 18 тыс. человек остались без отопления.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Чрезвычайную ситуацию в городе объявила комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В Ладыжине развернут работу чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии

"18 тысяч жителей без теплового отопления. Единственная возможность у людей обогреть свои дома – это электроприборы. Срочно нужна координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры", – сообщил Борзов.

Сейчас в Ладыжине работает штаб, чтобы возобновить теплоснабжение города. Также там разворачивают дополнительные пункты обогрева.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Россия с 10 октября массированно обстреливает нашу энергетическую инфраструктуру. Последний масштабный ракетный удар был 23 ноября. Тогда террористы выпустили по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Ладыжинскую ТЭС оккупанты обстреливают с 10 октября. Там зафиксированы значительные разрушения.

Оккупанты хотят оставить украинцев без тепла и электричества во время холодной зимы. Это делается для того, чтобы власти выполнили ультиматумы России.

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