В Латвии начали собирать средства на Bayraktar для украинских Вооруженных сил

В Латвии начался сбор средств на приобретение Bayraktar для нужд Вооруженных сил Украины.

Сбор средств на Bayraktar продлится месяц. На боевой беспилотник нужно собрать 5 миллионов евро. Уже удалось собрать около 100 тысяч евро.

Сбор денег инициировал латвийский музыкант Ральфс Эйланд, пишет Delfi.

По его словам, у каждого жителя Латвии есть возможность выразить поддержку Украине в войне, которую агрессорка Россия начала 24 февраля. Кроме того, отмечает музыкант: латвийцы могут руками украинцев передать "поздравления" российским оккупантам.

К слову, подобные акции Bayraktar ВСУ уже прошли в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

Как сообщалось , турецкая компания Baykar бесплатно передаст украинской армии "Байрактар" , на который поляки собирали деньги. Собранные средства передадут на нужды Украины.

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