В Латвии открыли выставку "Война ближе, чем ты думаешь": ее организовала жительница Мариуполя

В Латвии открыли выставку "Война ближе, чем ты думаешь": ее организовала жительница Мариуполя

Выставку организовали при поддержке латвийских волонтеров и украинцев.

Возле Дома Конгрессов в Риге (напротив посольства России в Латвии) состоялось открытие тематической выставки "Война ближе, чем ты думаешь".

Выставка организована украинкой Дарьей Железновой – жительницей Мариуполя, при поддержке латвийских волонтеров и украинцев, которые находятся в Латвии как временно перемещенные лица.

Об этом сообщает Посольство Украины в Латвии.

Основная идея выставки – преодоление стены недоразумения с теми, кто считает, что война в Украине далеко и не касается их.

На выставке демонстрируются фотографии разных городов Украины, пострадавших от российской агрессии, что отрицает лживую пропаганду России, что они якобы не воюют против мирного населения Украины и уничтожают исключительно военные объекты.

Посол Украины обратился к собравшимся и подчеркнул, что Украина обязательно победит, а Россия, как страна-агрессор, совершающая ужасные военные преступления в Украине, будет нести ответственность за убийства мирного украинского населения, за уничтожение гражданской инфраструктуры, за разбомбленные дома наших граждан.

Также посол поблагодарил руководство Латвии и представителей мэрии Риги за поддержку и помощь, оказываемую временно перемещенным лицам в Риге.

Выставка продлится до 30 апреля 2022 года по адресу: Krišjaņa Valdemara iela, 5.

Напомним, в столице Канады у посольства РФ устроили акцию "пустых колясок".

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